Флешмоб объединяет 2 4.07.2020, 18:08

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История одного знакомства.

Минчанка рассказала о том, что участие во флешмобе солидарности случайно привело ее к знакомству с молодым человеком:

- Вчера вечером на пешеходном переходе недалеко от кинотеатра "Салют" меня чуть не сбила машина. Водитель мчался, как угорелый, я только отскочить успела, а он чудом затормозил. Я конечно возмутилась, ударила сумкой по капоту, а там водитель как выскочил и начал на меня орать.

Из стоявшей перед переходом машины вышел спокойно парень, схватил этого мужика, тряхнул его так хорошенько и тот быстренько спрятался в своей машине.

Я если честно очень испугалась, такой случай со мной впервые, и отошла на тротуар. А тот парень не уехал, достал воды и дал мне, потом предложил подвезти меня: "Вас же всю трясёт!" - сказал. Я согласилась. В дороге разговорились, оказалось, что мы оба участвуем в ежедневном флешмобе солидарности. Вот такие вот совместные интересы.

Завтра договорились встретиться в центре, кофе попить и поболтать.