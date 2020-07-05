Клиенты «Белгазпромбанка» забрали со счетов 1 миллиард рублей 10 5.07.2020, 12:36

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Это почти треть от всех средств, которые хранились в банке.

С апреля по июнь 2020 года клиенты забрали со счетов "Белгазпромбанка" больше 1 млрд рублей. Это почти треть от всех средств, которые клиенты хранили на счетах в БГПБ, сообщает euroradio.fm.

Если быть точнее, к 1 апреля 2020 года в банке хранилось 3,2 млрд рублей средств клиентов. К 1 июля они сократились до 2,2 млрд. Это следует из опубликованного банком бухгалтерского баланса.

Из документа следует, что за тот же период у "Белгазпромбанка" сформировались обязательства перед Нацбанком Беларуси на 215 млн рублей.

11 июня в "Белгазпромбанке", на 99% принадлежащем российским акционерам, прошли обыски. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля начал несколько уголовных дел, были задержаны топ-менеджеры банка. Через неделю, 18 июня, был задержан экс-председатель правления БГПБ Виктор Бабарико, оставивший эту должность ради участия в президентских выборах.

14 июня банк получил временную администрацию во главе с экс-председателем Нацбанка Надеждой Ермаковой. В эту команду, кроме Ермаковой, вошли восемь человек — сотрудники "Беларусбанка" и "Белагропромбанка".