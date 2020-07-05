Украинец заплатил $200 тысяч за вступление в масонскую ложу и ждал назначения на должность в Кабмине 5.07.2020, 13:24

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Житель Луцка заработал на этой схеме $1,5 миллиона.

Житель Луцка представлялся членом британской организации "Группы Ротшильда" и предлагал за $200 тыс. содействие в получении должности в Кабинете Министров Украины и причисление к закрытой "группе масонов". Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции Украины в своем Telegram-канале.

"Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины", – говорится в сообщении.

Злоумышленник представлялся от имени британской организации "Группы Ротшильда", применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим. На схеме ему удалось заработать более $1,5 млн.

Оперативники управления стратегических расследований в Волынской области совместно с коллегами-правоохранителями задержали мошенника "на горячем", говорится в сообщении.

"В одном из кафе Луцка ему как раз передавали $200 тыс. за содействие в назначении на должность министра Кабинета Министров Украины. Среди изъятого у задержанного – заявление потерпевшего о вступлении в закрытую "группу масонов", перстень "печать масонов" и, собственно, деньги", – заявили в ведомстве.