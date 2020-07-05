закрыть
5 июля 2020, воскресенье, 14:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинец заплатил $200 тысяч за вступление в масонскую ложу и ждал назначения на должность в Кабмине

  • 5.07.2020, 13:24
  • 2,076
Украинец заплатил $200 тысяч за вступление в масонскую ложу и ждал назначения на должность в Кабмине

Житель Луцка заработал на этой схеме $1,5 миллиона.

Житель Луцка представлялся членом британской организации "Группы Ротшильда" и предлагал за $200 тыс. содействие в получении должности в Кабинете Министров Украины и причисление к закрытой "группе масонов". Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции Украины в своем Telegram-канале.

"Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины", – говорится в сообщении.

Злоумышленник представлялся от имени британской организации "Группы Ротшильда", применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим. На схеме ему удалось заработать более $1,5 млн.

Оперативники управления стратегических расследований в Волынской области совместно с коллегами-правоохранителями задержали мошенника "на горячем", говорится в сообщении.

"В одном из кафе Луцка ему как раз передавали $200 тыс. за содействие в назначении на должность министра Кабинета Министров Украины. Среди изъятого у задержанного – заявление потерпевшего о вступлении в закрытую "группу масонов", перстень "печать масонов" и, собственно, деньги", – заявили в ведомстве.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина