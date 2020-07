В Минске прошел еще один велопробег солидарности 6.07.2020, 10:47

Велосипедисты в знак протеста выезжают кататься по центру города.

Новые фото и видео со вчерашнего Велопробега солидарности, который прошел в центре Минска, сообщает Telegram-канал «Баста!».

