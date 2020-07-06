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В еще одном белорусском футбольном клубе вспыхнул коронавирус

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  • 6.07.2020, 11:32
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В еще одном белорусском футбольном клубе вспыхнул коронавирус
Станислав Сазонович

Вся команда и тренерский штаб пройдут экспресс-тест на COVID-19.

Несколько спортивных изданий сообщили о том, что полузащитник футбольного клуба «Городея» Станислав Сазонович заразился коронавирусом и находится на ИВЛ.

Пресс-служба футбольного клуба «Городея» прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в клубе.

— В связи с вопросами представителей СМИ о самочувствии игроков команды информируем: у полузащитника Станислава Сазоновича диагностирована двусторонняя пневмония, он не находится и не находился на искусственной вентиляции легких, проходит лечение в больнице. На данный момент состояние стабильно удовлетворительное, температуры нет.

Полузащитник Сергей Пушняков с подтвержденным COVID-19 находится дома на самоизоляции, заболевание протекает без симптомов, состояние хорошее.

Полузащитник Андрей Сорокин с высокой температурой получает лечение в домашних условиях.

Во вторник игроки, тренерский штаб и администрация клуба пройдут экспресс-тест на COVID-19, — сообщают в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что 15 футболистов брестского «Динамо» заразились COVID-19.


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