Житель деревни под Пинском: Это нормально, что люди по 200 рублей получают? 10 6.07.2020, 12:51

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Если бы не свой огород, то человек бы и не выжил.

Житель деревни вблизи Пинска рассказал в «Фейсбуке» о том, как выживают люди в сельской местности, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- Здравствуйте! Хочу рассказать, как на самом деле обстоят дела в белорусской деревне, а то любят у нас по ТВ красивую картинку показать. Заехали бы ребята с камерами к нам в деревню и сняли весь тот ужас, который происходит.

Я родился, вырос и живу в одной из деревень Пинского района. Хорошо помню те времена, когда у нас бурлила жизнь, на улице было полно детей, работала школа, библиотека… Но это было 26 лет назад. Потом, как-то незаметно жизнь стремительно пошла в упадок: тотальное обнищание, нехватка рабочих мест. Молодежь стала уезжать в поисках лучшей жизни в города, те кто остались – начинали спиваться, с улиц исчез детский смех и только пенсионеры доживают и сетуют на то, что наша жизнь так испортилась.

Работают у нас только почта, магазин и ферма с коровами. Мой приятель на той ферме трудится скотником, так вот его зарплата еле дотягивает до 200 рублей. Это разве нормально? Если бы не свой огород, то и не выжил бы человек. Сам я езжу на работу в ближайший городок – в Логишин, тружусь грузчиком, пока здоровье позволяет. Все по 500 обещают? Смешно! Близко таких денег в наших краях не заработать.

Я вот считаю, что состояние нашей деревни – это, как иллюстрация итогов 26-летнего правления Лукашенко.