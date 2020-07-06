В Гродно парень вышел на пикет с плакатом «Стоп таракан» 6.07.2020, 19:21

фото: hrodna. life

Фотофакт.

«Мне 28 лет и всю жизнь я живу при одном «президенте». Я хочу перемен», — говорит Александр Хват.

Парень вышел в центр города с плакатом. Свою историю Александр рассказал Hrodna.life.

Александр родом из Гродно, но последние несколько лет работал в Польше дальнобойщиком. В декабре 2019 года он уволился и вернулся домой. Устроился разнорабочим на одном из предприятий города и стал получать зарплату в несколько раз меньше, чем за границей. Около 200 долларов.

«Это разве нормальная зарплата для 28-летнего парня? Это просто смешно, — говорит Александр. — Я хочу красиво одеваться, девушку сводить в ресторан или в кино. И, как нормальный человек, я хочу поехать на отдых. Но за такие деньги даже прокормиться трудно. Я ничего не могу себе позволить. Ситуация в стране заставила меня выйти. Я боялся, но переборол себя».

На акцию солидарности Александр шел целенаправленно, при этом он пришел с плакатом: «Стоп таракан».

«В какой-то момент я понял, что должен выйти. Задал себе вопрос: что я сделал для этой страны, чтобы что-то изменить? Люди, которые за что-то боролись, уже сидят. Нам нужна солидарность. Я просто понял, что должен собраться с мыслями, взять плакат и выйти в центр города».

После суток Александр увидел видео и фотографии с моментом задержания. Кто-то даже писал в комментариях: «Один в поле воин» и «парень со стальными яйцами».

«Да, я решился и сделал это. Если сидеть дома на диване, то ничего не произойдет. Но нам нужен глоток свежего воздуха. Я хочу жить и работать в своей стране, а не куда-то уезжать».