Работников витебских предприятий заставляют покупать билеты на «Славянский базар»19
- 6.07.2020, 19:34
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Минимальная стоимость билета на коронаконцерт – 60 рублей.
Об этом сообщает телеграм-канал “Баста!”.
"На витебских предприятиях, таких как ОАО "Молоко" и его филиалах, уже вовсю собирают деньги в добровольно-принудительном порядке на билеты на открытие и закрытие "Славянского базара".
Нашей организации необходимо выкупить около 500 билетов. Минимальная стоимость билета в районе 60 рублей", - пишет работник ОАО "Молоко".
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