Работников витебских предприятий заставляют покупать билеты на «Славянский базар» 19 6.07.2020, 19:34

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Минимальная стоимость билета на коронаконцерт – 60 рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал “Баста!”.

"На витебских предприятиях, таких как ОАО "Молоко" и его филиалах, уже вовсю собирают деньги в добровольно-принудительном порядке на билеты на открытие и закрытие "Славянского базара".

Нашей организации необходимо выкупить около 500 билетов. Минимальная стоимость билета в районе 60 рублей", - пишет работник ОАО "Молоко".

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