Евродепутаты обсудили, какими должны быть санкции против Лукашенко 32 7.07.2020, 12:29

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Иллюстрационное фото

В Брюсселе прошло заседание Комитета по иностранным делам Европарламента.

В Европарламенте состоялось заседание Комитета по иностранным делам, на котором обсуждалась ситуация в Беларуси, сообщает корреспондент сайта Charter97.org в Брюсселе.

В дискуссии участвовали депутаты, дипломаты и чиновники ЕС: постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва), глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь (Польша), глава Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер (Германия), заместитель главы фракции «Европейская народная партия», бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете, глава делегации «Евронест», бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, заместитель главы делегации «Евронест» Маркета Грегорова (Чехия), бывший министр иностранных дел Польши, депутат Анна Фотыга, депутаты Тьерри Мариани (Франция) и Ману Пинеда (Испания), руководитель отдела Генерального директората по вопросам соседства Европейской комиссии, Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Василис Марагос, заместитель директора Европейской службы внешних действий по Европе и Центральной Азии Люк Девинь.

Депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс представил проект рекомендаций Совету ЕС и Еврокомиссии по отношениям с Беларусью. По его словам отмена санкций в 2016 году была «преждевременным и вряд ли обоснованным решением», а политика ЕС в отношении Беларуси должна быть основана «на принципиальном применении долговременной стратегии в направлении Европейской Беларуси».

Пятрас Ауштрявичюс рассказал о нарушениях прав человека во время предвыборной кампании и сравнил размах нынешних репрессий с ситуацией 2010 года.

Представитель Еврокомиссии Василис Марагос заявил, что принятая на сегодняшний день политика ЕС в отношении отношении режима Лукашенко, так называемое «критическое взаимодействие» , когда стороны «ведут диалог» и «сотрудничают», «в целом оказалась успешной».

К «укреплению связей» и к «сохранению диалога» с Лукашенко призывали также представители ультраправых и ультралевых партий Тьерри Мариани и Пинеда Ману.

Промежуточную позицию занял Люк Девинь, заместитель директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий. По его мнению, политика «критического взаимодействия» привела к «некоторым позитивным изменениям». Но в то то же время, он отметил: «мы в крайней степени озабочены недавними событиями во время президентской предвыборной кампании», «это должно прекратиться» и «мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно задержанных». «Мы приветствуем эти рекомендации продолжать критическое взаимодействие, но не за счет демократических ценностей», — сказал Люк Девинь.

Глава Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер заявил, что приближающиеся выборы «будут играть ключевую роль в развитии дальнейших отношений между ЕС и Беларусью».

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь считает, что «у ЕС должна быть четкая политика в отношении Беларуси, а эта политика должна быть основана на ясной стратегии Европейской Беларуси».

Сильно выступила заместитель главы самой крупной фракции в Европарламенте «Европейская народная партия» Сандра Калниете. Она рассказала о политических заключенных и о пытках оппозиционеров. «Репрессии, запугивание и аресты не могут являться методами проведения выборов. Лукашенко должен понять то, что ЕС не потерпит таких действий, и то что будут последствия, включая адресные санкции против групп, отдельных лиц и предприятий, и то, что это повлияет на решения ЕС в отношении финансовой помощи».

О санкциях говорила и заместитель главы делегации «Евронест» Маркета Грегорова: «В случае дальнейших нарушений со стороны Лукашенко, ЕС должен быть готов к возобновлению санкций, отмененных в 2016 году»

Бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга отметила: «Ситуация начинает быть действительно крайне тяжелой в связи с волной репрессий против оппозиции и фактически против рядовых граждан, представителей белорусского общества. Мы должны поддержать их, а сигнал со стороны ЕС о последствиях [для Лукашенко] продолжения такого рода поведения должен быть предельно ясным».

Депутаты могут предлагать поправки в проект рекомендаций до 20 июля, а окончательное голосование Комитета по иностранным делам запланировано на сентябрь-октябрь. После голосования законодательная ветвь власти в ЕС официально направит свои рекомендации по отношениям с Беларусью исполнительной ветви власти: совету ЕС и Еврокомиссии.

Глава делегации «Евронест» Андрюс Кубилюс призвал коллег действовать быстрее и «послать четкий сигнал [Лукашенко] сейчас, потому что следующая неделя является критически важной».