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Пэрис Хилтон заявила о планах баллотироваться в президенты США

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  • 8.07.2020, 15:28
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Пэрис Хилтон заявила о планах баллотироваться в президенты США

Американская модель заявила, что «хочет перекрасить Белый дом в розовый цвет».

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон 6 июля опубликовала в своем Twitter видеоролик, в котором представила основные пункты "предвыборной президентской программы", пишет "Гордон".

Хилтон сопроводила программу хештегами #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident.

В видео у Хилтон спросили, кого она видит в качестве вице-президента.

"Рианна, она красивая и талантливая, я думаю, она станет отличным вице-президентом", – заявила модель.

По словам Хилтон, вице-президентом должна быть "женщина, которая честна и скажет вам правду, если ваш наряд вам не идет, а еще она должна быть горячей".

Светская львица заявила, что планирует изменить фасад Белого дома.

"Я, несомненно, собираюсь покрасить его в розовый цвет, потому что белый слишком скучный", – сказала Хилтон.


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