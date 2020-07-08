Пэрис Хилтон заявила о планах баллотироваться в президенты США

Пэрис Хилтон заявила о планах баллотироваться в президенты США16
- 8.07.2020, 15:28
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Американская модель заявила, что «хочет перекрасить Белый дом в розовый цвет».
Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон 6 июля опубликовала в своем Twitter видеоролик, в котором представила основные пункты "предвыборной президентской программы", пишет "Гордон".
Хилтон сопроводила программу хештегами #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident.
В видео у Хилтон спросили, кого она видит в качестве вице-президента.
"Рианна, она красивая и талантливая, я думаю, она станет отличным вице-президентом", – заявила модель.
По словам Хилтон, вице-президентом должна быть "женщина, которая честна и скажет вам правду, если ваш наряд вам не идет, а еще она должна быть горячей".
Светская львица заявила, что планирует изменить фасад Белого дома.
"Я, несомненно, собираюсь покрасить его в розовый цвет, потому что белый слишком скучный", – сказала Хилтон.
#ParisForPresident ❤️💙👸🏼💙❤️ pic.twitter.com/Sa84ZRJsV3— Paris Hilton (@ParisHilton) July 6, 2020