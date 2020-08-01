Звук перемен раздается по стране 1 1.08.2020, 20:30

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Громкий парад солидарности продолжается.

В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, вывешивают бело-красно-белые флаги, громко включают музыку, устраивает вело- и автопробеги. В акциях участвуют белорусы всех возрастов.

Они выходят на улицу и просто гуляют по своему району. Приглашают друзей, родственников, соседей делать то же самое.

Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен.

19:00 В дороге или на улице, дома или на даче, люди не забывают поддерживать перемены 💪

19:00 Слоним, Дятлово, Клецк, Новогрудок, Горки 🔥🔥🔥

19:00 Постоянные участники во флешмобе в Шабанах разбудили соседний дом. Только так Стены рухнут 💪