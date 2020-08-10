С завтрашнего дня надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 19 Дмитрий Бондаренко

10.08.2020, 0:48

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Мы уже победили, осталось только оформить передачу власти.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Дмитрий Бондаренко

- Ситуация складывается в пользу восставшего белорусского народа. Саша Таракан думает, что, заставив Ермошину объявить явку на досрочное голосование в 42 процента, демонстрирует свою силу, но на самом деле он только убедил всех, что его психическое заболевание зашло очень далеко.

9 августа сотни тысяч белорусов очень долго не будут уходить с улицы городов и поселков. Понятно, что власть не готова уже сегодня признать свое полное поражение, но ресурсов у нее совсем не осталось, а внешние центры силы, Запад и Россия, уже нашли консенсус по отставке Лукашенко.

План Б, который был озвучен на многих ведущих телеграм-каналах Беларуси, вполне реален. С завтрашнего дня надо начинать Всебелорусскую забастовку, а каждый вечер в 19-00 люди будут выходить по всей стране на центральные улицы и площади своих городов.

После провозглашения своего 7-го срока Лукашенко моментально получит сильнейшие экономические санкции как с Востока, так и с Запада. Причем их даже не будут объявлять, а введут по факту. Уже сегодня в стране не осталось валюты. Небольшая часть “отмороженной” милиции и батальон внутренних войск, которые еще остаются верны агрофюреру, не смогут бороться с миллионами белорусов. А к психическому заболеванию лидера Дроздов добавился коронавирус, который он так отрицал. Вот уж поистине Психо3%.

Как признался сам Лукашенко, сейчас его колят стимуляторами, поэтому мы точно знаем, что его сердце и мозг еще неделю протестов не выдержат.

Будем едины, отважны и последовательны. Мы уже победили, осталось только оформить передачу власти законно избранной представительнице народа.

Интервью было сделано до окончания голосования.