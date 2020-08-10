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США сделали заявление по ситуации в Беларуси

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  • 10.08.2020, 21:52
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США сделали заявление по ситуации в Беларуси

Вашингтон призвал белорусские власти не препятствовать мирным собраниям.

Пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани заявила в понедельник, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие в отношении демонстрантов, передает «Голос Америки».

Ранее в понедельник беспокойство в связи с антидемократическими действиями руководства Беларуси выразила Великобритания. Официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона подчеркнул также, что Лондон считает неприемлемым наблюдавшееся минувшей ночью насильственное подавление протестов.

В совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархейи отмечается, что президентские выборы в Беларуси были омрачены «непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов».

Евросоюз должен принять меры, чтобы не допустить применения силы властями Беларуси, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«ЕС должен принять меры, чтобы предотвратить возможное применение силы в Беларуси», – сказал Чапутович на пресс-конференции.

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Белорусы результаты не признали.

В ночь на понедельник в Беларуси прошли массовые протесты.


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