Читайте «Хартию-97» в Telegram 3 11.08.2020, 13:22

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Оперативная информация о ситуации в Беларуси.

Белорусские власти блокируют интернет и одним из единственных источников информации в Беларуси остается Telegram.

Вы можете оперативно получать информацию о последних событиях в Беларуси в Telegram-канале «Хартия-97».

Для этого скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Если можете, поделитесь этой информацией с родными, друзьями и знакомыми. Cегодня правдивая и оперативная информация о ситуации в Беларуси крайне важна.