Возле главной проходной МТЗ собралось 70 бастующих работников 7 11.08.2020, 14:03

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Люди требуют от руководства прояснить ситуацию, которая происходит в стране.

Активист Алесь Толстыко рассказал телеграм-каналу «Белсата», что возле главной проходной МТЗ собралось 70 бастующих работников.

«Возле главной проходной МТЗ, собралось около 70 работников, требуют от руководства, чтобы прояснили ситуацию, которая происходит в стране. Люди подтягиваются», - рассказал активист.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.