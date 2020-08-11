Помпео прибыл в Европу для противостояния влиянию России и Китая 1 11.08.2020, 14:09

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Фото: Reuters

Госсекретарь США посетит Чехию, Словению, Австрию и Польшу.

Госсекретарь США Майк Помпео начал недельную поездку по Центральной Европе, в то время как Вашингтон готовится к экономической и геополитической конкуренции с Россией и Китаем в Европе, пишет «Голос Америки».

Глава американской дипломатии посетит Прагу и Пльзень в Чехии, Любляну в Словении, австрийскую Вену и польскую Варшаву с 11 по 15 августа.

Для Словении это будет первый визит американского госсекретаря с 2011 года. Здесь он подпишет совместную декларацию о технологиях 5G в рамках усилий Вашингтона по снижению рисков, связанных с проникновением Китая в высокотехнологичные сети региона.

Визит проходит на фоне подготовки Пентагона к реализации плана по выводу почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и переброски части американских сил в Польшу и другие страны НАТО.

План вызвал обеспокоенность как в США, так и в Европе, хотя высокопоставленные представители военного ведомства говорили о нем как о стратегической необходимости.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии посол Филип Рикер сообщил, что Помпео обсудит со своими коллегами недавно достигнутое Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны между США и Польшей, которое «создает рамочную основу» для дальнейшего укрепления «широкой трансатлантической безопасности».

Соглашение разрешает США разместить еще тысячу военнослужащих на ротационной основе для «усиления сдерживания России и укрепления НАТО», сообщили официальные лица. В Польше уже находятся примерно 4500 американских военных на ротационной основе.

Учитывая, что строительство спорного газопровода «Северный поток – 2», связывающего Россию и Германию, близится к завершению, энергетическая безопасность также станет важным вопросом на переговорах Помпео с лидерами в Центральной Европе.

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы помочь этим странам найти альтернативные источники энергии, чтобы они могли преодолеть зависимость от России», – заявил Рикер.

Ранее Россия выступала в защиту проекта как экономически целесообразного.

США предупреждали о рисках для безопасности, связанных с экспортом российских энергоносителей и особенно с газопроводом «Северный поток – 2».

В июле Госдепартамент заявил, что люди, инвестирующие в «Северный поток – 2» или участвующие в реализации проекта, могут столкнуться с американскими санкциями.

«Это очевидное предупреждение компаниям: содействие и соучастие в проектах злонамеренного влияния России недопустимо», – заявил Помпео на пресс-конференции 15 июля.

«Давайте я поясню. Это не коммерческие проекты. Это ключевые инструменты Кремля для эксплуатации и расширения европейской зависимости от российских поставок энергии», – сказал Помпео.