FT: Санкции США против Китая могут затронуть работу международных банков 11.08.2020, 14:37

Последствия могут оказаться серьезнее, чем предполагалось.

Ведущие компании и юристы пытаются спрогнозировать последствия американских санкций направленных на некоторых влиятельных лиц Китая и Гонконга. К тому же, введение этих санкций в очередной раз увеличило напряжение между США и Китаем, пишет Financial Times.

Но, санкции со стороны США могут иметь более серьезные последствия, от которых пострадают не только лица, против которых эти санкции были введены. В частности, больше всего пострадают именно банки.

Санкции призваны запретить 11 официальным лицам из Китая и Гонконга проводить любую финансовую деятельность в США. Все финансовые учреждения, которые будут сотрудничать с ними будут оштрафованы.

Такое решение администрации Трампа уже является традиционным механизмом давления. Например, подобные методы правительство США использовало против некоторых официальных лиц России и Ирана.

Эффективность таких санкций зависит от того, имеют ли такие лица финансовые активы в США. Представитель Китая в Гонконге заявил о том, что не имеет никаких средств, которые хранились бы в банках Соединенных Штатов, и пообещал прислать Трампу сто долларов, чтобы последний имел возможность заморозить хотя бы какие-то его деньги.

Сами санкции могут никак не повлиять на официальных лиц, но при этом, банки могут столкнуться с некоторыми проблемами.

Управление денежного обращения Гонконга заявило о том, что санкции США не имеют никакого юридического статуса в пределах Гонконга.

Однако, они могут осложнить работу американских и международных банков, работающих в Гонконге.

Банкам США официально запрещено вести бизнес с лицами, находящимися под санкциями, поэтому им придется замораживать свои активы.

Транзакции международных банков могут усложняться, если они проходят через финансовую систему Соединенных Штатов. Международные транзакции обычно проводятся в долларах и часто осуществляются через банки, базирующиеся в США.

Таким образом, к банкам в любой точке мира могут быть применены вторичные санкции за участие в операциях с официальными лицами, которые находятся под санкциями.

Однако, последние, скорее всего, уже вывели свои финансовые активы из «сферы досягаемости Вашингтона», резюмирует FT.