Протесты в Бейруте продолжаются, несмотря на заявление правительства об отставке 11.08.2020, 15:16

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Иллюстрационное фото

Люди выходят на улицы из-за безответственности власти.

Уже третью ночь подряд в Бейруте проходят протесты. Люди все еще в гневе после разрушительного взрыва, который произошел неделю назад. В результате катастрофы погибли более 200 человек, еще больше раненых, сообщает BBC.

Через несколько часов после того, как правительство Ливана объявило об отставке, у здания парламента вспыхнули столкновения, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Считается, что взрыв вызвала аммиачная селитра, которая в течение шести лет хранилась в порту Бейрута без соблюдения надлежащих мер безопасности.

Взрывная волна нанесла большой вред большей части города, разрушила порт, который был важной частью инфраструктуры страны.

Ливан еще до взрыва боролся с небывалым экономическим кризисом, многие люди в стране находятся за чертой бедности.

Население страны требует полного пересмотра политической системы, которую они обвиняют в коррупции и безответственном управлении государством.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал одной из причин масштабного взрыва коррумпированность правительства, которое годами избегает ответственности, при этом грабя страну. Он вступил в должность в январе при поддержке шиитского движения «Хезболла» и его союзников после отставки предыдущего правительства.

Диаб заявил о том, что будет следовать воле людей, которые требуют привлечь к ответственности лиц, виновных в катастрофе.

Однако, эксперты считают, что отставка правительства вряд ли решит проблемы в Ливане, ведь экономическая ситуация в стране только ухудшается, а человеческий гнев не угасает.

После отставки правительства в Ливане появится новая власть, но никто не может гарантировать, что она будет лучше предыдущей, пишет BBC.