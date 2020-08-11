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Чемпион мира по боксу Баранчик: Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!

  • 11.08.2020, 18:31
  • 2,126
Чемпион мира по боксу Баранчик: Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!
Иван Баранчик

Иван Баранчик поддержал протестующих в Беларуси.

Белорусский боксер Иван Баранчик поделился мнением о происходящем в стране.

«Жыве Беларусь!

Белорусы это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойный люди, которых мы можете встретить. Но они устали молчать!

⠀Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны! Они хотят быть услышанными! Они молчали на протяжении 26 лет.

Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными.

Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные!!!» – написал Баранчик в своем Instagram.


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