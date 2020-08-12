Телеграм-канал «Мая краiна Беларусь»: Мы будем бастовать, протестовать каждый день! 12.08.2020, 0:17

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Перемены не остановить!

Беларусь при Лукашенко никогда не была страной свободы. Но события последних трех дней окончательно обозначили тот факт, что Беларусь страна ментовской диктатуры, пишет телеграм-канал «Мая краiна Беларусь».

Правитель, как ни в чем не бывало занимается своими делами и всячески делает вид, что не замечает, того, что в Минске и по всей стране взрываются гранаты, избивают и стреляют в мирных людей. Он может и дальше не замечать, но белорусы все видят и понимают все больше на чем держится власть диктатора: кровь, ложь, грязь и страх. Нелюди в погонах решили, что они могут вершить правосудие , творить беспредел и уйти от ответственности. Не выйдет.

Экономика Беларуси находится в ужасном состоянии, диктатор отдает последние деньги, чтобы заплатить вам зарплаты. НО скоро и этих денег не будет. Он не сможет вам платить и спишет в утиль. Когда это произойдет - пощады не будет. Людской гнев будет еще сильнее той ненависти, с какой вы сейчас идете на мирных , беззащитных людей, которые хотят лучшего для своей страны.

Перемены не остановить! Мы будем бастовать, протестовать каждый день! Остановитесь, народ пока может простить вас, ради освобождения от таракана. Но времени у вас осталось совсем немного.