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Телеграм-канал «Мая краiна Беларусь»: Мы будем бастовать, протестовать каждый день!

  • 12.08.2020, 0:17
  • 5,708
Телеграм-канал «Мая краiна Беларусь»: Мы будем бастовать, протестовать каждый день!

Перемены не остановить!

Беларусь при Лукашенко никогда не была страной свободы. Но события последних трех дней окончательно обозначили тот факт, что Беларусь страна ментовской диктатуры, пишет телеграм-канал «Мая краiна Беларусь».

Правитель, как ни в чем не бывало занимается своими делами и всячески делает вид, что не замечает, того, что в Минске и по всей стране взрываются гранаты, избивают и стреляют в мирных людей. Он может и дальше не замечать, но белорусы все видят и понимают все больше на чем держится власть диктатора: кровь, ложь, грязь и страх. Нелюди в погонах решили, что они могут вершить правосудие , творить беспредел и уйти от ответственности. Не выйдет.

Экономика Беларуси находится в ужасном состоянии, диктатор отдает последние деньги, чтобы заплатить вам зарплаты. НО скоро и этих денег не будет. Он не сможет вам платить и спишет в утиль. Когда это произойдет - пощады не будет. Людской гнев будет еще сильнее той ненависти, с какой вы сейчас идете на мирных , беззащитных людей, которые хотят лучшего для своей страны.

Перемены не остановить! Мы будем бастовать, протестовать каждый день! Остановитесь, народ пока может простить вас, ради освобождения от таракана. Но времени у вас осталось совсем немного.


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