Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка 70 Наталья Радина

12.08.2020, 13:27

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Фото: nn.by

Давайте оставим жителей Дроздов и держиморд без денег.

Порядочность любого политика и просто честного человека определяется сегодня одним - призывает ли он к Всеобщей национальной забастовке. Не поддерживает в душе или на кухне, а именно призывает или участвует.

Голосование в Беларуси не было выбором между домохозяйкой и экс-директором совхоза. Абсолютное большинство людей проголосовало за свободу и против диктатуры. За демократию против колхозно-ментовской системы. За человеческое достоинство против подлости.

Не надо сейчас впадать в уныние и думать, что режим выиграл. Победили мы. Но для нашей окончательной победы понадобится еще какое-то время и огромные общие усилия, солидарность, стойкость и мужество.

Наши соседи-украинцы, чтобы сбросить диктатуру и завоевать свободу, стояли на Майданах месяцами. И они победили.

Миллионы белорусов, более 80 процентов населения, по данным экзитполов как внутри страны, так и за рубежом, проголосовали против шкловского агрофюрера.

Сотни тысяч граждан вышли на улицы и площади белорусских городов защитить свой выбор. На нашу борьбу сегодня смотрит весь мир.

Тысячи и тысячи молодых белорусов ярко и мощно заявили, что «дальше действовать будем мы».

И я счастлива, потому что они - настоящие герои, а не дутые, фейковые персонажи. Свободных людей назад в стойло больше не загонишь.

Надо оставаться верным принципам ненасильственного сопротивления. В открытом столкновении с гопниками в черной форме выиграть будет сложно. Но оставить жителей Дроздов и держиморд Караева без народных денег и средств к существованию мы можем.

Великое польское движение «Солидарность» начиналось со Всеобщей забастовки. Великая чехословацкая Бархатная революция победила в результате Национальной забастовки. И великая победа белорусского народа станет возможна благодаря тому, что миллионы белорусов откажутся быть рабами режима и содержать лукашенковских держиморд.

Имя настоящего белорусского президента сегодня - Всеобщая Национальная Забастовка. Достойных людей, которые смогут руководить страной и отстаивать интересы граждан, как оказалось, великое множество. Из тех героев, которых мы освободим из тюрем в результате нашей победы, можно создать не одно правительство.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org