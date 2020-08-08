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В Минске разоблачили фальсификаторов и записали их разговор

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  • 8.08.2020, 10:54
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В Минске разоблачили фальсификаторов и записали их разговор

Действие происxодит в столичной гимназии №39.

В сети появилась 18-минутная аудиозапись, где зафиксирована «тренировка» подсчета голосов.

Фокус состоит в том, что члены комиссии должны разложить бюллетени по стопкам и озвучить для протокола нужные результаты. В соответствии с цифрами, которые к этому моменту «должны знать наизусть» или подсмотреть в «шпаргалке».

Судя по озвученным именам, действие происxодит на участке №48 в Гимназии №39 г. Минска.


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