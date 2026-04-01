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Крушение российского Ан-26 в Крыму: появились новые данные

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  • 1.04.2026, 15:39
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Крушение российского Ан-26 в Крыму: появились новые данные

Количество погибших возросло.

Следственный комитет Российской Федерации уточнил количество военных, погибших из-за падения самолета Ан-26 в Крыму, пишет «Фокус». Согласно данным российских властей, речь идет не о 29 погибших, а о 30. Какие новые детали по авиакатастрофе на полуострове озвучила оккупационная власть?

Утром 1 апреля российские следователи сообщили о росте количества жертв падения Ан-26, сообщило росСМИ ТАСС. Выяснилось, что погибли семь членов экипажа и 23 военнослужащих. В предыдущем заявлении следственного комитета РФ говорилось о 22 солдатах на борту. Кроме того, точно указали местность, где упал самолет и где проводят поисковые работы, — это село Куйбышево Бахчисарайского района на юге оккупированного Крыма.

Россияне заявили, что открыли производство по ст. 351 Уголовного кодекса РФ. Следователи подозревают, что пилоты Ан-26 допустили ошибку и плохо подготовились к полету. Уточняется, что продолжают поисковые работы в лесистой местности рядом с точкой падения.

РосСМИ не публиковали новых данных об обстоятельствах падения Ан-26, кроме уточнения количества погибших. Также на сегодня не известно, летел ли самолет в Крым или возвращался на континентальную часть РФ. Вокруг места падения в Бахчисарайском районе — три военных аэродрома: «Бельбек» и «Кача» возле Севастополя (23 и 28 км до Куйбышево), «Гвардейский» возле Симферополя (55 км).

Падение Ан-26 — точка авиакатастрофы в Крыму 31 марта
Фото: Google Maps

Заметим, что в момент сбивания самолета на полуострове объявили воздушную тревогу из-за угрозы украинских БПЛА. Утром Минобороны РФ заявило, что с 20 ч 31 марта до 7 ч 1 апреля силы ПВО сбили 42 дронов: из них три — над Крымом и по два над Черным и Азовским морями.

Падение Ан-26 — детали

Отметим, вечером 31 марта в российских пабликах появилась информация о потере самолета Ан-26 во временно оккупированном Крыму. Согласно данным канала сил сопротивления «Крымский ветер», инцидент произошел в Бахчисарайском районе. Указывается, что самолет по неизвестным причинам врезался в скалу. Минобороны РФ подтвердило авиакатастрофу с Ан-26. В первых заявлениях ведомства говорилось о 29 погибших, из которых семеро были членами экипажа, еще 22 — российскими военными.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, созданный во времена СССР в 60-е годы прошлого века в конструкторском бюро Антонова в Украине. Самолет может перевозить 5, 5 тонн груза, в частности на его борту могут размещаться 30-40 десантников или военная машина соответствующего веса.

Ранее ВС РФ уже теряли самолеты в Крыму. Один из таких случаев — МиГ-31 упал в море осенью 2022 года, докатившись до конца взлетной полосы на аэродроме Бельбек вблизи Севастополя.

В ночь на 31 марта упал фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС РФ: место и обстоятельства пока не известны.

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