Байден определился с кандидатурой своего вице-президента 12.08.2020, 13:44

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ДЖО БАЙДЕН

Ранее политик сама баллотировалась в Белый дом.

Кандидату в президенты от Демократической партии США Джо Байден объявил о свой выбор темнокожей сенаторки Камалы Харрис в качестве вице-президента в случае победы на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Учитывая социальные волнения по поводу расовой несправедливости, которые прокатились по США в последние месяцы, Байден испытывал постоянно растущее давление на выбор темнокожей женщины как своего вице-президента. Харрис также является первой американкой азиатского происхождения в президентской гонке.

В лице Харрис, 55-летней сенаторки от Калифорнии, которая сама баллотировалась в Белый дом, Байден приобретает опытного политика, уже испытанного жесткими условиями президентской кампании 2020 года.

Байден в своем Twitter назвал Харрис "бесстрашным борцом за маленького человека и одним из лучших государственных служащих страны". Харрис в свою очередь заявила, что Байден может " объединить американский народ, потому что он провел свою жизнь, сражаясь за нас".

Харрис, которая стала лишь второй чернокожей женщиной-сенатором США в истории, когда была выбрана в 2016 году, может помочь в мобилизации афроамериканцев, наиболее лояльного электората Демократической партии. Четыре года назад первое падение явки чернокожих избирателей за последние 20 лет способствовало проигрышу демократки Хиллари Клинтон Трампу.

Президент Дональд Трамп сказал, что он "немного удивлен" тем, что Джо Байден выбрал Харрис из Калифорнии в качестве своего напарника

Трамп набросился на Харрис за то, что она допрашивала Бретта Кавано по обвинениям в сексуальных домогательствах во время слушаний в Сенате за его утверждение в Верховный суд.

"Я думал, что она была худшей, самой ужасной, самой неуважительной всех в Сенате США", - сказал Трамп.