Купаловский театр присоединился к забастовке 4 13.08.2020, 18:40

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Театр не будет показывать спектакли.

Коллектив Купаловского театра потребовал остановить насилие к мирным гражданам и выступил за пересчет голосов с участием независимых наблюдателей. Об этом говорится в тексте обращения, которое есть в распоряжении tut.by. Обращение поддержали около 200 сотрудников театра.

— Мы патрабуем ад усіх сілавых структур неадкладна спыніць гвалт адносна мірных грамадзян, якія маюць законнае канстытуцыйнае права на свабоду збораў і выказвання сваіх меркаванняў. Адвольныя затрыманні без тлумачэння прычын і нічым не вытлумачальная жорсткасць з’яўляюцца прамым парушэннем закону.

Коллектив Купаловского считает, что есть множество оснований не доверять результатам голосования, озвученным ЦИК. Поэтому выступает за мирный диалог и пересчет голосов.

— У дадзены момант зняць напружанне дапамог бы просты крок: адкрыты і празрысты пералік галасоў з удзелам незалежных назіральнікаў, прадстаўнікоў усіх кандыдатаў у прэзідэнты і грамадскасці.

Купаловцы призвали властей выпустить всех задержанных.

— Мы прыпыняем паказ спектакляў да вырашэння існуючай сітуацыі і ініцыюем працэдуру абвяшчэння забастоўкі. Вельмі спадзяемся на мірнае вырашэнне сітуацыі і на тое, што розум і закон у нашай краіне перамогуць.

Сезон в Купаловском театре должен был открыться 21 августа премьерой спектакля «En souvenir de Шагал», посвященный художнику Марку Шагалу.

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