«Мы за перемены, за правду»: более 700 медиков вышли на акцию в Минске 10 13.08.2020, 20:41

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Фото: naviny.by

Фоторепортаж.

Более 700 врачей, работающих в различных лечебных учреждениях, приняли 13 августа участие в акции в Минске против насилия в отношении мирных демонстрантов. Первая подобная акция прошла 12 августа, собрав около двухсот медиков, передает naviny.by.

Люди в белых халатах выстроились цепью вдоль проспекта Дзержинского со стороны Белорусского государственного медицинского университета. С другой стороны стоит около двухсот человек с цветами. Проезжающие мимо автомобилисты непрерывно сигналят в знак поддержки.

Сотрудники МВД из автобуса предупредили собравшихся через звукоусиливающее оборудование, чтобы они не выходили на проезжую часть (они этого и не делали).

Медики держат цветы, воздушные шарики, транспаранты и плакаты «Остановите насилие», «Не навреди», «Хватит крови», «Мы за мир», «Машины скорой для врачей».

Несколько человек стоят с портретами врача реаниматолога-анестезиолога Андрея Витушко, задержанного в Минске несколько дней назад вместе с супругой Кристиной Витушко. Ее освободили, его нет.

Рентгенолог РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Иван Виктор сказал БелаПАН, что обеспокоен судьбой Витушко, который является «хорошим врачом и человеком исключительной порядочности».

Виктор сообщил, что у медицинской общественности вызывает вопрос, используется ли транспорт скорой помощи для перевозки ОМОНа, о чем сообщали в соцсетях.

Участвовавшие в акции работники скорой помощи сказали корреспонденту Naviny.by, что никогда не допустят, чтобы в их машину сел ОМОН: «Мы помогаем, мы возим раненых и больных, а не ОМОН. Мы с народом. А то, что вы видели в соцсетях, это не скорые, на них даже «103» не было. Это медицинская машина силовиков».

Врач-реаниматолог Минской городской больницы № 5 Ника Сяхович, которая пришла на акцию с плакатом «Свяжешь нас сегодня, кто спасет тебя завтра?», считает важным сделать всё, чтобы в Беларуси жизнь изменялась к лучшему.

Однако, сказала она, «есть опасение, что на моем веку в Беларуси врач не сможет обеспечить себе достойный уровень жизни».

Врач Михаил Портной сказал, что пришел протестовать против насилия со стороны силовиков. Михаил и его мама держали бело-красно-белый флаг и периодически скандировали: «Верым, можам, пераможам».

«Я поддерживаю требования национальной забастовки в части освобождения политзаключенных и непризнания итогов выборов», — сказал врач.

Его мама Светлана сказала, что «пришла поддержать своего сына»: «Мы хотим знать, что происходит в стране, если президент так нас запугивает. Может, мы порабощены? Может, мы уже проданы России? Мы за перемены, за правду о ситуации в Беларуси».

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