«Эти орки, иначе их назвать не могу, просто в свое удовольствие, смеясь, стреляли по детям» 23 14.08.2020, 14:27

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Эдуард Куфтерин

Минчанина обстреляли резиновыми пулями в ста метрах от дома.

56-летний Эдуард Куфтерин попал под обстрел на улице Притыцкого. Доставать пулю из руки пришлось с помощью медиков, передает «Белсат».

Минчанин вышел купить сигареты и встретить друга в районе станции метро «Спортивная». Это был вечер 11 августа. Что происходило дальше — в рассказе Эдуарда:

«Я шел по улице Жудро. Навстречу мне шли ребята, девушки-подростки. Они тоже сидели там на горке, на бордюрах. Вдруг подъехал новенький синий микроавтобус, из него вышли эти орки – иначе их назвать не могу – и просто в свое удовольствие, смеясь даже, начали стрелять по детям. Эти микроавтобусы с омоновцами ехали вдоль дороги, открывались двери, боевики выскакивали, стреляли, потом возвращались и ехали дальше.

Они занимались просто отстрелом. Под который и я попал. И не я один – там очень оживленный перекресток, Жудро и Притыцкого, много людей. А омоновцы стреляли в сторону остановки, туда, где люди стояли.

Они расстреливали людей вдоль всей улицы-в районе станций метро «Спортивная», «Пушкинская», «Каменная Горка». По дворам тоже. Никого не задерживали, а просто стреляли. По окнам кричащих людей. Этот был какой-то ад. Это было еще не поздно, не темно – с 20:30 до 23:00 это длилось непрерывно.

Автобусы ездили прямо по тротуарам, оттуда выскакивали силовики или просто дверь открывали и прямо из двери стреляли. То есть устроили такой пейнтбол по людям. И я видел их довольные лица, что им это нравится. Это садизм, фашизм, я не знаю, как это все назвать. До такого адекватные люди не додумывались.

У меня попали две резиновые пули. От одной гематома на спине. Вторая застряла в руке, чтобы ее достать, я вызвал скорую помощь.

Я думаю, что попытки договариваться с этими людьми ни к чему не приведут. Ведь кажется, что те, кто у нас служат силовиками, – это уже не люди. Киборги с полным отсутствием каких-то моральных и этических норм. Поэтому с ними невозможно вести какие-то переговоры. Поэтому все эти лозунги вроде «милиция с народом» надо забыть. Я не знаю, откуда такая агрессия. Может потому, что они работают сутками, и, возможно, их накачивают какими-то стимуляторами. Потому что поведение у них совершенно неадекватное. После того, как стреляют в детей, давят машинами – как к ним можно относиться? Их действия не имеют ничего общего с человеческой моралью.

Как нам победить? Общей забастовкой.

Это геноцид – то, что происходи. Но это должно закончиться, так как эта банда, пару полков, которых специально к этому готовили, не могут поставить раком многомиллионное население».

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