Минздрав РФ сообщил о начале производства вакцины от COVID-19 1 15.08.2020, 11:44

Большинство российских медиков ей не доверяют.

Россия начала производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной разработанной научно-исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи. Об этом РБК сообщили в министерстве здравоохранения.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» производится в виде флаконов по 0,5 мл. В двух отдельных коробках находится первый и второй компонент вакцины. Их инъекция производится внутримышечно.

О регистрации первой отечественной вакцины от COVID-19 объявил президент Владимир Путин 11 августа. Он отметил, что препарат создает устойчивый иммунитет и не дает серьезных побочных эффектов. Глава государства добавил, что одна из его дочерей сделала себе инъекцию вакцины, после чего у нее два дня незначительно повышалась температура.

Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что защитные свойства вакцины будут сохраняться на протяжении, как минимум, двух лет.

Опрос сервиса «Справочник врача» показал, что большая часть медиков страны не доверяют российской вакцине. В Минздраве такое отношение назвали нормальным, отметив, что доверие к препарату завоевывается годами.