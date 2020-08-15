Александра Герасименя: Горжусь своим народом! 6 15.08.2020, 19:54

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Александра Герасименя

Фото: tut.by

Белорусская пловчиха поддержала соотечественников.

Белорусская пловчиха Александра Герасименя поддержала белорусов, которые мирно протестуют против фальсификации результатов президентских выборов, передает «Трибуна».

«Горжусь своим народом! Каждым из вас, от мала до велика, от мужчины до женщины, от работника завода до успешного бизнесмена! Горжусь за ваше неравнодушие, за несогласие, за справедливость и стремление к миру!

Сила народа велика. Сила народной любви безгранична. Я рада быть частью вас.

Всем мира», – написала Герасименя в фэйсбуке.

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