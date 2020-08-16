В Иркутске прошел марш солидарности с белорусским народом 10 16.08.2020, 12:07

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Фото: «Радыё Свабода»

Во время шествия участники марша скандировали «Жыве Беларусь!».

Марш солидарности с белорусским народом прошел в Иркутске, Россия.

Акция не была согласована с властями города, но силовики были лояльны к протестующим и не вмешивались передает «Радыё Свабода».

Всего в колонне прошло около полутора тысяч человек, за время движения количество участников шествия увеличилось.

Жители Иркутска поддержали борьбу белорусов громким «Жыве Беларусь», на груди участников шествия были прикреплены бело-красно-белые ленты.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»