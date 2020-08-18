Минчанин с тремя пулевыми ранениями: Многие из-за действий силовиков останутся инвалидами 8 18.08.2020, 8:45

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Павел Якимчик

Фото: svaboda.org

Рассказ пациента Военного госпиталя.

Минчанин Павел Якимчик 11 августа вечером возвращался домой. Увидел ОМОН, побежал — получил три ранения резиновыми пулями и был жестоко избит в милицейском бусике, передает «Радыё Свабода».

«Живу я в районе Каменной Горки на улице Бурдейного. Вечером возле магазина «Алми» увидел небольшое количество протестующих и автобус с ОМОНом. До дома было метров 200. Я быстро побежал. Но буквально в 30 метрах от дома уперся в микроавтобус с ОМОНом. Как минимум трое бойцов набросились на меня, начали бить дубинками. Бросили на пол микроавтобуса», — говорит Павел.

Он объяснял, что возвращался домой, хотел показать паспорт с пропиской, но на это омоновцы не обращали внимания. Подобрали еще несколько «пассажиров». Тоже побили.

«У всех проверили телефоны на предмет телеграмм-каналов и чатов, смотрели, есть ли фото с протестов. Задавали вопросы. Голову поднимать было опасно, так как сразу же били. Издевались, угрожали. Мне в автобусике досталось меньше, некоторых били жестче, хотя меня первым взяли, а допрашивали последним.

В автобусе с ОМОНом они использовали для рации позывной «501» - может, кто-то из свидетелей, кто тоже был в этом бусике, откликнется. Я говорю, что сильно болит рука, немеет. Они в ответ: теперь добавим еще. Через 10 минут я снова начал говорить, что очень болит. Один говорит: снимай байку. Увидел, что рука прострелена», — вспоминает Павел.

Пытались вызвать скорую помощь, но поймали ту, что мимо проезжала. Скорая завезла Павла в военный госпиталь, в хирургическое отделение № 2, где его экстренно прооперировали.

«Одна резиновая пуля попала в предплечье — проникающее ранение. Было еще два ранения - в область груди и в лопатку. Видимо, повезло, ведь если бы корпус был под другим углом, могло быть гораздо хуже.

Врачи больницы относились к нам хорошо. У некоторых специфический военный юмор: мол, «вы бегаете где не надо, а потом вас зашивай». Заодно зашили мне и ухо (раньше делали косметическую операцию и когда избивали, швы разошлись)», - говорит Павел.

Сотрудники Следственного комитета к нему не приходили. Хотя те, кто попал в военный госпиталь с пулевыми и осколочными ранениями в самый вечер столкновений 9 августа, рассказывали, что их допрашивали по три раза за ночь. Сколько человек было в отделении, точно сказать не может.

«Видимо, пару десятков. Но у меня сложилось впечатление, что некоторые останутся инвалидами. Со мной в палате лежал парень, который сигналил. Его остановили, угрожали огнестрельным оружием. Когда он вышел, ему выстрелили в ногу.

В мою палату из реанимации перевезли раненого на Пушкинской водителя автобуса. Он был в довольно тяжелом состоянии, с трубками, катетерами. Но к нему пустили съемочную группу ОНТ», — говорит Павел.

Молодой человек находился в военном госпитале с 11 по 14 августа.

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