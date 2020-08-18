Сегодня - день рождения Сергея Тихановского14
- 18.08.2020, 8:59
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Люди соберутся в 12.00 возле СИЗО на Володарского, чтобы поздравить национального героя.
Сегодня - день рождения Сергея Тихановского. 18 августа в 12:00 команда «Страны для жизни» соберется возле стен СИЗО на Володарского 2, чтобы поздравить национального героя Сергея Тихановского с днем рождения!
«Мы отметим этот день как можно ближе к Сергею, празднично споем «Разбуры турмы муры» и запустим в небо шары с бумажными тапками.
Поздравьте Сергея и вы!
18 числа в 12:00 выходите на улицу в своем городе и вместе запейвайте «Муры», - сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».