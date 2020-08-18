Посол Беларуси в Словакии подал в отставку в знак протеста 2 18.08.2020, 9:09

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Игорь Лещеня

Фото с сайта slovakia.mfa.gov.by

За несколько дней до этого дипломат записал видеообращение в поддержку массовых акций в стране.

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня подал заявление об отставке. За несколько дней до этого он записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.

— Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен Лукашенко и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал tut.by Игорь Лещеня.

В МИД пояснили, что решение об отставке Чрезвычайного и полномочного посла принимается лицом, его назначившим. Пока указа Лукашенко об отставке Игоря Лещени не было.

Напомним, 16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. «Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

В МИД Игорь Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

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