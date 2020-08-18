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Митрополит Павел посетил людей, пострадавших во время протестов

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  • 18.08.2020, 10:49
  • 7,180
Митрополит Павел посетил людей, пострадавших во время протестов
Митрополит Павел

«Не падайте духом».

17 августа митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, посетил больницу скорой медицинской помощи в Минске, передает «Еврорадио».

В эту больницу доставляют людей, получивших травмы во время акций протеста. Сюда же привозят людей из изолятора на Окрестина — со следами побоев и тяжких телесных повреждений.

Митрополит сообщил всем пострадавшим, что в Белорусской православной церкви молятся за их скорейшее выздоровление. Он выразил надежду на справедливое расследование преступлений, совершенных в ходе недавних протестных акций.

«Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом!» — пожелал пострадавшим митрополит Павел. Он подчеркнул, что церковь находится вне политики, но разделяет людскую боль, сопереживает их страданиям, молится о них и о их близких.

Во время визита больницы была передана гуманитарная помощь от Белорусской православной церкви.

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