Митрополит Павел посетил людей, пострадавших во время протестов

Митрополит Павел посетил людей, пострадавших во время протестов18
- 18.08.2020, 10:49
- 7,180
«Не падайте духом».
17 августа митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, посетил больницу скорой медицинской помощи в Минске, передает «Еврорадио».
В эту больницу доставляют людей, получивших травмы во время акций протеста. Сюда же привозят людей из изолятора на Окрестина — со следами побоев и тяжких телесных повреждений.
Митрополит сообщил всем пострадавшим, что в Белорусской православной церкви молятся за их скорейшее выздоровление. Он выразил надежду на справедливое расследование преступлений, совершенных в ходе недавних протестных акций.
«Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом!» — пожелал пострадавшим митрополит Павел. Он подчеркнул, что церковь находится вне политики, но разделяет людскую боль, сопереживает их страданиям, молится о них и о их близких.
Во время визита больницы была передана гуманитарная помощь от Белорусской православной церкви.