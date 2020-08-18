Купаловский театр — министру культуры: Позор, уходи! 8 18.08.2020, 11:20

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Фото: «Наша Ніва»

Cотрудники театра написали заявления на увольнение.

В Купаловском театре продолжается протест. Министр культуры Юрий Бондарь подъехал к театру около 11.00. Толпа встретила его криками «Позор!». Собрание проходит в большом зале театра. Бондарь сказал, что будет обсуждать не политику, а работу театра в будущем сезоне. Купаловцы возражают: они считают политическим увольнение директора театра Павла Латушко, пишет Telegram-канал «Выборы видишь?».

Сотрудники театра подняли перед министром свои заявления на увольнение и объявили: у него есть время до завтра до 10 утра 19 августа подать в отставку, если он не выполнит их требования и не вернет Павла Латушко. Затем свои заявления они положили на стол перед министром. Кричали «Позор!» и «В отставку!».

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