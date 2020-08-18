«Повсюду валялись выбитые зубы» 28 18.08.2020, 13:45

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Фото: DPA

Активист «Страны для жизни» рассказал о зверствах карателей в Гомельском РОВД.

Дмитрия Лукомского, активиста сообщества «Страна для жизни», схватили 11 августа, передает «Радыё Свабода»:

«Милиционеры очень обрадовались, когда поймали меня. Затащили в Центральный РОВД Гомеля, и там начался просто кошмар. Они положили меня лицом в пол, как всех задержанных, и били жестко — по голове, по ушам, по ногам — дубинкой. Подходили по очереди и били ногами в пах. Это были наши, гомельские милиционеры, из Центрального. Потому что они меня знали и говорили: «о, Лукомский!» — и еще удар ногой в пах. Они были в масках, никого не узнать. Также кололи меня иголками. Зачем? Я не знаю. Нацепляли на меня каких-то значков, вроде оппозиционных, снимали это на камеру. Снова били. Я лежал на полу и видел, как повсюду валяются выбитые зубы, много зубов. Люди кричали очень страшно, а милиционеры кричали: «Подписывай, сука, подписывай!»

У них в Центральном была такая «забава» — «карусели». Это когда тебя тянут по полу, а все тебя дубасят. У меня спросили: «Нужен ли тебе адвокат?» Говорю, что нужен. И тотчас налетели человек десять на меня одного и стали бить руками и ногами.

Сразу, как привезли в отдел, угрожали физической расправой. Вышел какой-то начальник и сказал: «Это Лукомский? В лес его и прикончить!». Угрожали изнасиловать дубинкой.... Не знаю, что было бы, но как раз этих садистов где-то срочно вызвали и они уехали. Позвонила в отдел моя подруга, просила, чтобы ей отдали ключи от дома. Они предложили приехать, а сами обрадовались: «О! Это его подруга! Давай-ка ее сюда!» Хорошо, что она забоялась и не поехала. На меня кричали, чтобы я говорил, что я люблю милицию. Я говорю: «Очень». «Не слышим, давай сильнее кричи», - кричали они и били меня».