«Кровь была везде»: молодая пара застряла в пробке, а в их машину попала граната 8 18.08.2020, 15:30

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Фото: Belsat.eu

Минчане требуют наказать атаковавших их карателей.

Молодые минчане чудом остались живы после того, как в их автомобиль со стороны силовиков прилетела граната. В итоге у парня – разрыв барабанной перепонки, у девушки – кровоизлияние в глаза. Многочисленных осколочных ран не счесть у обоих, сообщает «Белсат».

Молодой айтишник Алексей В. и его девушка Валерия Т., дизайнер свадебных костюмов, поехали на автомобиле встретиться с друзьями и прогуляться с ними по вечернему Минску после рабочего дня 10 августа. Пара направлялась от станции метро «Спортивная» в беларусской столице к комплексу «Каскад», но по дороге – у станции метро «Пушкинская» – они попали в пробку. Движение было остановлено: в этом районе на улицу вышли протестующие, которые добивались свободных и справедливых выборов в Беларуси. Неподалеку группировался ОМОН.

«Люди ждали в машинах, так как акция была мирная. То и дело выходили из автомобилей, чтобы размять ноги, делились водой. Были семьи с детьми», – рассказала Валерия.

Когда начались взрывы и выстрелы со стороны силовиков, пара все равно чувствовала себя достаточно безопасно. Им казалось, что ситуация обостряется, но события разворачиваются где-то далеко и их не затронут.

«Мы не думали, что по нам будут стрелять. Рядом же в пробке стояли городские автобусы и троллейбусы, пусть и почти пустые, но мы не думали, что в эту сторону будут палить», – подчеркнул Алексей.

Внезапно в их сторону прилетела граната, ударилась о машину и взорвалась. «Мы сидели в автомобиле. Вдруг удар и тишина. Меня оглушило, я ничего не чувствовала и не понимала. Себя я не видела. Глянула вокруг – кровь была везде. С Алексея буквально потоками лилась кровь. Мы выскочили из машины и не знали, куда бежать. Там убегали люди и они задали нам направление побега. Без них мы бы не справились», – рассказала Валерия.

По словам Алексея, сидевшего тогда на месте водителя, граната попала в стык между лобовым стеклом и крышей, чуть выше от его лица: «Была вспышка, а потом темнота и тишина». По его мнению, невозможно, чтобы эту гранату бросили вручную. От их автомобиля до ОМОНа было около 300 метров – никто бы не бросил на такое расстояние вручную.

«Видимо, стреляли из мортир или ручных гранатометов. Причем целенаправленно по людям. При том никаких предупреждений об атаке и выстрелах мы не слышали», – заметил Алексей.

В общем хаосе и панике нельзя было вызвать скорую помощь, так как телефонная линия была перегружена. К тому же врачи вряд ли добрались бы до пострадавших, так как проезжая часть оставалась заблокированной. Девушку и парня подобрал таксист, который бесплатно развозил перепуганных людей с места происшествия.

«Мы ехали по обочине, по газонам, а прохожие шли нам навстречу и не понимали, куда мы едем. Тогда я высунулась через окно и показывала людям окровавленную одежду. Они видели и расступались», – вспоминает тот вечер Валерия.

Водитель довез пару в ближайшее медицинское учреждение – это оказался родильный дом № 2 в Минске.

«Там были в шоке, но приняли нас и вызвали скорую», – добавила девушка.

Молодых людей отвезли в военный госпиталь, где им оказали уже более основательную помощь. Но по больнице ходили слухи, что всеми пострадавшими на протестах заинтересовался Следственный комитет и лучше было бы здесь не оставаться.

«Алексей был очень сильно ранен. У него были очень глубокие раны, сильное ранение в грудь, дыры в руках и ногах, поэтому он должен был остаться. А я могла ходить, поэтому решила вернуться домой», – отметила Валерия.

Следующие два дня она ездила к знакомым на перевязки. Те вытащили ей из ноги кусок стекла. Но все время она плохо слышала, ей были нужны капельницы и антибиотики, поэтому она обратилась к врачу, а тот направил ее в Республиканский центр отоларингологии на улице Сухой в Минске.

У девушки диагностировали взрывную рану, осколочные ранения нижних и верхних конечностей, шеи, лица, повреждение барабанных перепонок, кровоизлияние в глаза, инородные тела в глазах.

«У меня так еще все более-менее. А у Алексея, моего парня, лопнула барабанная перепонка, а он музыкант, играет в группе. И это очень важно для него. Не знаю, как он, бедный, справится», – говорит девушка.

В диагнозе Алексея значится следующее: комбинированные повреждения, сочетанная травма головы, конечностей, груди, живота, многочисленные осколочные слепые ранения шеи, груди, обеих кистей, правого предплечья, передней брюшной стенки, левого бедра и голени, повреждение барабанной перепонки, травматический разрыв правой барабанной перепонки, острая двусторонняя нейросенсорная тугоухость.

«Надеюсь, что мы пострадали не напрасно… Очень бы хотелось, чтобы такое в нашей стране больше никогда не повторилось», – подчеркивает Алексей.

Молодые люди собираются подавать жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

«Мы были в пробке. По какому такому закону ОМОНовцы стреляют по людям в пробке? Что это такое? Одного прощения здесь мало. Виновные должны быть наказаны по закону», – отмечает Валерия.

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