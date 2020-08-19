Преподаватели и студенты БГУ требуют отставки Лукашенко 11 19.08.2020, 14:45

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Фото: tut.by

Начался сбор подписей.

Ко входу в главный корпус БГУ люди стали приходить около полудня. Здесь сотрудники и студенты вуза собирали подписи под петицией руководству университета, пишет tut.by Среди требований: отставка Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, проведение новых выборов, а также — остановить насилие и привлечь к ответственности виновных в пытках и издевательствах, освободить политических заключённых. К 14.00 свои подписи под документом поставили 273 человека.

С петицией к ректорату направились преподаватель факультета радиофизики Светлана Волчек, ее коллеги с факультета радиофизики и компьютерных технологий, геофака, химфака и экономфака, а также группа студентов.

Около входа в ректорат сотрудников БГУ встретила охрана. Поскольку ректор оказался отпуске (в который, по словам сотрудника охраны, он ушел накануне), то петицию решили передать врио — проректору университета Василию Сафонову. Для этого его попросили выйти к делегации — у входа в ректорам собралось 33 человека.

Фото: tut.by

Василий Сафронов разрешил войти в здание двум представителям делегации: Светлане Волчек и Павлу Петрову, старшим преподавателям факультета радиофизики и компьютерных технологий.

Подписавшие петицию преподаватели и студенты заявляют, что если ректор не будет предпринимать действий для реализации требований, выдвинутых в документе, то с 1 сентября они будут бастовать.

Фото: tut.by

Что говорят преподаватели и студенты

— Мы против насилия, — говорит преподаватель филологического факультета Елена Тихомирова. — Есть моральный предел и переходить его нельзя. Люди должны оставаться людьми.

— Мы вышли поддержать в первую очередь рабочих заводов. И подписать петицию с требованиями, которые мы отправим в ректорат, — говорят студенты 3-го курса химфака БГУ Владислав, Роман и Анна. — Мы считаем, что наш университет как главная опора высшего образования в Беларуси должен иметь четкую позицию по происходящему в стране, а не закрывать глаза.

Фото: tut.by

— Университет должен показать пример, как надо объединяться. Показать в том числе и рабочим, что мы с ними, что мы ум, а они — сила. И мы вместе. — считает Юлия Лесникович, доцент БГУ, кандидат химических наук.

— Мы не можам стаяць у баку, таму што бачым несправядлівасць у краіне, татальны гвалт і хлусню. Забастоўка — эфектыўны спосаб уплыву, — это слова Виктора Малыщица, он преподает астрономию в лицее БГУ.

— Мы против насилия и за свободу выбора, — заявляет преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БГУ Денис Скрипко. С ним его коллеги Алексей Каминский, Мария Гляцевич, Алексей Переверзев и Сяржук Моўчан.

Фото: tut.by

Интересно, что первым объявил в БГУ о забастовке и занес заявление в ректорат слесарь. Павел Ставпинский был независимым наблюдателям в Пуховичском районе,

— Я заявил, что буду находиться на работе, но выполнять функциональные обязанности не буду. Заявление приняли в канцелярии.

После 14.00 группа людей с флагами и плакатами продолжает стоять в входа в главный корпус БГУ, иногда они выкрикивают «Уходи!», «МТЗ!» и «Жыве Беларусь!». К студентам и преподавателям вузы присоединились аудиторы и бухгалтеры, которые собрались на противоположной стороне площади. Волонтеры привезли протестующим суп.