закрыть
19 августа 2020, среда, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Преподаватели и студенты БГУ требуют отставки Лукашенко

11
  • 19.08.2020, 14:45
  • 9,585
Преподаватели и студенты БГУ требуют отставки Лукашенко
Фото: tut.by

Начался сбор подписей.

Ко входу в главный корпус БГУ люди стали приходить около полудня. Здесь сотрудники и студенты вуза собирали подписи под петицией руководству университета, пишет tut.by Среди требований: отставка Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, проведение новых выборов, а также — остановить насилие и привлечь к ответственности виновных в пытках и издевательствах, освободить политических заключённых. К 14.00 свои подписи под документом поставили 273 человека.

С петицией к ректорату направились преподаватель факультета радиофизики Светлана Волчек, ее коллеги с факультета радиофизики и компьютерных технологий, геофака, химфака и экономфака, а также группа студентов.

Около входа в ректорат сотрудников БГУ встретила охрана. Поскольку ректор оказался отпуске (в который, по словам сотрудника охраны, он ушел накануне), то петицию решили передать врио — проректору университета Василию Сафонову. Для этого его попросили выйти к делегации — у входа в ректорам собралось 33 человека.

Фото: tut.by

Василий Сафронов разрешил войти в здание двум представителям делегации: Светлане Волчек и Павлу Петрову, старшим преподавателям факультета радиофизики и компьютерных технологий.

Подписавшие петицию преподаватели и студенты заявляют, что если ректор не будет предпринимать действий для реализации требований, выдвинутых в документе, то с 1 сентября они будут бастовать.

Фото: tut.by

Что говорят преподаватели и студенты

— Мы против насилия, — говорит преподаватель филологического факультета Елена Тихомирова. — Есть моральный предел и переходить его нельзя. Люди должны оставаться людьми.

— Мы вышли поддержать в первую очередь рабочих заводов. И подписать петицию с требованиями, которые мы отправим в ректорат, — говорят студенты 3-го курса химфака БГУ Владислав, Роман и Анна. — Мы считаем, что наш университет как главная опора высшего образования в Беларуси должен иметь четкую позицию по происходящему в стране, а не закрывать глаза.

Фото: tut.by

— Университет должен показать пример, как надо объединяться. Показать в том числе и рабочим, что мы с ними, что мы ум, а они — сила. И мы вместе. — считает Юлия Лесникович, доцент БГУ, кандидат химических наук.

— Мы не можам стаяць у баку, таму што бачым несправядлівасць у краіне, татальны гвалт і хлусню. Забастоўка — эфектыўны спосаб уплыву, — это слова Виктора Малыщица, он преподает астрономию в лицее БГУ.

— Мы против насилия и за свободу выбора, — заявляет преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БГУ Денис Скрипко. С ним его коллеги Алексей Каминский, Мария Гляцевич, Алексей Переверзев и Сяржук Моўчан.

Фото: tut.by

Интересно, что первым объявил в БГУ о забастовке и занес заявление в ректорат слесарь. Павел Ставпинский был независимым наблюдателям в Пуховичском районе,

— Я заявил, что буду находиться на работе, но выполнять функциональные обязанности не буду. Заявление приняли в канцелярии.

После 14.00 группа людей с флагами и плакатами продолжает стоять в входа в главный корпус БГУ, иногда они выкрикивают «Уходи!», «МТЗ!» и «Жыве Беларусь!». К студентам и преподавателям вузы присоединились аудиторы и бухгалтеры, которые собрались на противоположной стороне площади. Волонтеры привезли протестующим суп.


популярное за неделю

Мнение

«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико Дмитрий Бондаренко
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы Дмитрий Бондаренко