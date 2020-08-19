Шарль Мишель: Мы посылаем четкий месседж - ЕС солидарен с белорусским народом

Шарль Мишель: Мы посылаем четкий месседж - ЕС солидарен с белорусским народом5
- 19.08.2020, 17:44
- 2,879
Президент Евросовета прокомментиповал решения саммита ЕС.
Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после внеочередной видеоконференции лидеров стран ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Мы хотим послать четкий месседж: ЕС солидарен с белорусским народом, и мы не воспринимаем безнаказанность. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честным и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результатов, представленных белорусскими властями. Народ Беларуси заслуживает лучшего", - сказал Мишель.
Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.