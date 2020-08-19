Солигорские шахтеры: Теперь мы идем до конца 7 19.08.2020, 20:41

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17 августа 2020 года, Солигорск

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Стачком «Беларуськалия» озвучил свои планы.

19 августа рабочие «Беларуськалия» начали забастовку, на предприятии создан стачечный комитет. Вечером он вновь собирает шахтеров на центральной площади Солигорска, чтобы обсудить план забастовки, пишет tut.by.

О намерении бастовать шахтеры «Беларуськалия» заявили в пятницу, 14 августа. Они настаивали на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

С утра в понедельник, 17 августа, руководство призвало сотрудников написать свои требования, но не останавливать производство.

— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».

Почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачечные комитеты. 18 августа представители стачкомов собрали шахтеров на площади Солигорска и объявили: с полуночи они начинают забастовку. Сегодня они уже второй раз встречаются у горисполкома, чтобы обсудить дальнейшие планы.

По данным стачечного комитета, под петицией о забастовке свои подписи поставили более 4 тысяч человек.

Встреча стачечного комитета с шахтерами. 18 августа 2020 года, Солигорск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какой дальнейший план у стачкома?

Вечером, в 18.00, на центральной площади Солигорска вновь собираются бастующие шахтеры, стачечный комитет и те, кто их поддерживает.

Поддержать Солигорск приехала группа «J:Морс».

Стачком планирует еще раз озвучить свои требования и рассказать, как будет вестись забастовка. По словам пресс-атташе стачечного комитета Глеба Сандроса, она будет проходить в строгом формате.

— Яшчэ ўчора мы сумняваліся, таму што пачалі сыпацца пагрозы. Але цяпер мы ідзем да канца. Забастоўка будзе праходзіць у строгім фармаце — гэта нявыхад на працу да той пары, пакуль не будуць выкананы нашы патрабаванні.

Также Сандрос сообщил, что каждый день забастовщики планируют собираться на центральной площади в 9 и 16 часов. По его словам, стачком «Беларуськалия» присоединился к Национальному стачечному комитету.

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