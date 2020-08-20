Работники железнодорожного транспорта Молодечно объявили забастовку 16 20.08.2020, 9:12

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Иллюстрационное фото

Главное требование - отставка Лукашенко.

Работники железнодорожного транспорта Молодечно объявили забастовку, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Мы - работники железнодорожного транспорта, начинаем забастовку на своем рабочем месте, - пишет читатель канала из Молодечно. - Мы работаем в Молодечно с грузовым транспортом. Мы бастуем против Лукашенко. Нам никто не платил, нас никто не уговаривал, мы против насилия и лжи.

Трусливый таракан врет и награждаем садистов и убийц за то, что они стреляли в народ. Это стало последней чертой. Прошу всех, согласных с нами, поддержать нас сегодня. Станция Молодечно - против узурпатора!"

Сегодня в 12.00 на Модуле, возле бывшего магазина "Корона" работники районных электрических сетей начинают акцию солидарности с бастующими рабочими. Мы требуем честных выборов" - пишут нам сотрудники молодечненских РЭС и просят их поддержать.

"Центр города - каждый день. Усиливаем натиск. Требуем отставки Лукашенко. Поддерживаем бастующих", - еще одно письмо из Молодечно.

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