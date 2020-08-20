Бастующие МАЗа: Наша сила — в коллективности 2 20.08.2020, 11:07

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Работники предприятия призвали пришедших на проходную завода белорусов поддержать их.

В среду в полдень к проходной МАЗа пришло около 150 человек, чтобы поддержать протестующих автомобильного завода. Они стояли у входа, хлопали, скандировали «Пора менять лысую резину», «Спасибо заводам! Мы с народом!». Людям раздавали листовки с юридической информацией для бастующих. На крыльцо вышло несколько работников, пишет tut.by.

— Наша сила только в коллективности, в объединении. Но люди боятся, люди не видят первых примеров финансовой помощи из фонда, — сказал молодой парень, который работает на заводе.

Люди не хотят переставать бастовать.

— Он (Лукашенко — прим. ред.) сейчас надеется на нас — на МАЗ и на МТЗ. Он надеется на то, что у нас уже пошли сомнения, за кого идти. Ведь на провластных митингах мазовские тоже присутствуют. Он думает, что заставит нас работать. Но ничего не выйдет. Обратного пути нет, — сказал еще один работник предприятия. — Учитывая то, что люди сейчас выходят и президенту это не нравится… Мы понимаем, что много лишних людей работает как на МТЗ, так и на МАЗе. Это как государственная поддержка. Скорее всего, потом будут людей увольнять. 100% будут, потому что Лукашенко начнет репрессии, закручивать гайки. И, скорее всего, скажут, что зря мы выходили. Я к тому, что если люди не будут выходить, они все равно будут уволены. А дальше, если у нас будет приватизация, нам, скорее всего, кто-то поможет с переквалификацией людей.

— Экономика через месяц рухнет. На Московском рынке белорусские облигации уже рухнули. И самое печальное, что режим объявит виновными нас, — продолжил мысль другой работник завода. — Скажет: «Вот к чему привели ваши забастовки». Пенсионеры, которые за Лукашенко, не понимают, что если мы сейчас проиграем, молодые отсюда уедут. Почему старшие люди не поддерживают молодежь? Если молодые люди видят для себя другое будущее, не в колхозе тяпкой махать. Нас только пугают, что вот сейчас я уйду, перестанут продаваться МАЗы, БелАЗы. Но ведь не он их продает. На это есть специально обученные люди, которые знают свое дело. И если он уйдет, они просто продолжат работать. А люди, которые их покупают, продолжат покупать. Люди, которые пользовались этой техникой, не начнут внезапно покупать что-то другое. Старшему поколению тоже нужно показывать. У нас есть интернет, а они интернетом не пользуются. Они уставшие, им кроме пенсии больше ничего не надо. Они уже все распланировали до конца дней, знают куда какую копеечку отложить.

Пока митингующие обсуждали насущные вопросы, на крыльцо проходной вышла девушка. В руках у нее была трудовая. Она уволилась по собственному желанию.

— Мы выбрали по одному человеку от каждого цеха, чтобы он обошел работников, собрал подписи, кто за, кто против. Потом мы их передадим нашему генеральному директору. Вряд ли конечно он подпишет, но попробуем, — рассказал о планах работников МАЗа один из протестующих.

Пропуска бастующим на МАЗе в отличие от работников МТЗ не заблокировали. Работники объясняют это тем, что у них нет таких массовых протестов, как на Тракторном, поэтому до этого еще не дошли.

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