Financial Times: Инвесторы придут в Беларусь, когда уйдет Лукашенко 1 20.08.2020, 11:56

4,475

У страны есть большой потенциал.

История Беларуси как центра инжиниринга и науки является причиной наличия большого количества выпускников технических ВУЗов, пишет издание The Financial Times (перевод — inosmi.ru).

Весьма характерно, что решающее событие в череде протестов в Беларуси, направленных против Лукашенко, произошло на государственном заводе. «Мы с вами разберемся во всем. Просто надо потерпеть», — сказал он, обращаясь к бастующим рабочим. «Врун!» — скандировали собравшиеся рабочие Минского тракторного завода, а еще добавляли: «Уходи».

Существующий уже в течение 26 лет режим г-на Лукашенко является главной причиной того, что Беларуси не фигурирует в маршрутах выездных презентаций многих инвесторов. Этот предпочитающий силовую политику лидер правит своим постсоветским государством так, как будто Советский Союз продолжает существовать, он сопротивляется западным попыткам либерализации системы — на долю государственных предприятия, включая Минский тракторный завод, приходится 70% экономики страны, а общий ее объем составляет 60 миллиардов долларов.

Решение работников этих крупных государственных предприятий взбунтоваться против Лукашенко стало поворотным пунктом в ходе народных волнений, начавшихся в этом месяце с протестов по поводу спорной победы г-на Лукашенко на президентских выборах. Но если он будет свергнут, будущее многих из них может оказаться неопределенным. Хотя многие предприятия в стране являются устарелыми и неэффективными и, судя по всему, затраты наличных средств на их модернизацию превысят предполагаемые доходы, другие заводы и фабрики могут оказаться готовыми к частным инвестициям, если страной начнет управлять другое руководство.

Ежегодный объем экспорта «Белнефтехима», крупной государственной нефтеперерабатывающей компании, составляет более 7 миллиардов долларов, а потребителями ее продукции являются 70 стран. Кроме того, эта компания является критически важной частью инфраструктуры, которая обеспечивает потоки сырой нефти из России в Европу. На долю государственной компании «Беларуськалий» приходится 20% мирового производства углекислого калия, используемого при производстве удобрений, а объем ее экспорта составляет 2,75 миллиардов долларов в год. «БелАЗ» является крупнейшим в мире производителем горнорудного оборудования и тяжелых карьерных грузовиков. Кроме того, эта страна является крупнейшим экспортером молочных продуктов в пересчете на душу населения.

Однако у потенциальных западных инвесторов есть два важных соперника — Россия и Китай. Москва, на самом деле, поддерживает режим г-на Лукашенко с помощью поставок энергоносителей по цене ниже себестоимости, которые затем продаются западным покупателям по рыночным ценам. Разницу Минск кладет себе в карман. Тем временем, наличие тесных связей между этими двумя странами означает, что многие российские предприятия зависят от своих белорусских партнеров в том, что касается производства, приобретения комплектующих или обработки своих товаров.

Скорее всего, российские инвесторы окажутся там в самом начале очереди, если новое руководство будет заниматься поиском капиталов для своих промышленных объектов. В то же время, Китай в последние десять лет стал одним из самых крупных инвесторов в Беларуси, высоко оценивая ее положение как моста между Россией и Европой, а также как важного этапа своего «Пояса и Пути», инфраструктурной цепочки, проходящей через Европу и Азию. Такие китайские технологические компании как Huawei и ZTE инвестировали свои средства в эту страну, а также предоставили связанные кредиты на сумму 8 миллиардов долларов для приобретения китайского оборудования и оснащения ими белорусских предприятий. Китайский автопроизводитель Geely построил сборочный завод в этой стране. Тем не менее, некоторые западные инвесторы уже включились в это соревнование.

В 2017 году сеть супермаркетов Eurotorg стала первой белорусской компанией, выпустившей евробонды, и ей удалось получить 350 миллионов долларов, а первоначальная цена увеличилась в ходе торгов в пять раз. Более 90% выпуска этих бондов были приобретены британскими, американскими и европейскими инвесторами. В 2018 году компания Eurotorg начала переговоры о размещении своих акций на Лондонской фондовой бирже. Однако намного лучшей рекламой для инвестиций в Беларусь является Парк высоких технологий, расположенный на окраине Минска. Он находится в 10 километрах от Минского завода колесных тягачей, и это не то место, где г-на Лукашенко может ожидать теплый прием. Этот Парк был образован в 2015 году, и, согласно плану, работать там должны высококвалифицированные выпускники технических ВУЗов — наследие принятого в Советском Союзе решения о создании инжиниринговой и наукоемкой промышленности в Беларуси. Расчет также был на то, что квалифицированные кадры не будут уезжать на Запад в поисках работы.

Этот Парк рассчитан на знакомых с высокими технологиями, либерально настроенных и предприимчивых белорусов, которые получают там налоговые стимулы и другие преимущества. Сегодня в нем зарегистрированы 700 компаний, и это в три раза больше, чем в 2017 году. Около 50% производимых там программных продуктов экспортируется в Европу и 45% — в Северную Америку. Среди местных технологических компаний можно назвать мессенджер Viber и аутсорсинговую фирму Epam, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вклад ИТ-сектора в ВВП страны в 2018 году составил 5,5%, а, согласно прогнозам, его доля составит 10% в 2023 году. Многие надеются на то, что ИТ-индустрия станет движущей экономической силой, если г-н Лукашенко последует совету сотрудников Минского тракторного завода и сойдет со сцены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».