Еще один офицер милиции перешел на сторону народа 3 20.08.2020, 12:00

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Сергей Курочкин

Старший инспектор оперативной дежурной службы Ивьевского РОВД майор Сергей Курочкин подал рапорт об увольнении.

Старший инспектор оперативной дежурной службы Ивьевского РОВД УВД Гродненского облисполкома майор милиции Курочкин Сергей Сергеевич уволился и перешел на сторону народа.

В видеообращении офицер рассказал, что сделал это после того, как его брат был жестоко избит на Окрестина после подавления мирных протестов.

Офицер более 20 лет отдал службе в милиции, до 2019 года был начальником подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальная милиция Лидского РОВД.

Сегодня он отказался выполнять преступные приказы Лукашенко.

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