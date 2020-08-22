Офицер-пограничник - силовикам: Раскайтесь и внесите свою лепту в победу справедливости 3 22.08.2020, 8:48

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Монолог офицера из Столина, который отказался от медали «За безупречную службу».

Полковник пограничных войск в отставке Александр Велесницкий из Столина записал видеообращение к военным. Сидя перед камерой в парадном кителе он снимает медаль «За безупречную службу» и объясняет, почему, передает kp.by.

– 21 мая 2015 года я был награжден медалью за безупречную службу третьей степени. Я принял ее с гордостью. На тот момент более чем 15 лет действительно достойной службы в пограничных войсках и органах пограничной службы давали повод мне считать, что я имею право носить эту награду на своем парадном кителе. И так было до вчерашнего дня. Вчера я узнал, что этой же медалью награждают тех, кто участвует в похищениях, избиениях, истязаниях мирных людей. Женщин и мужчин, несовершеннолетних подростков, стариков. Их избивали, наносили увечья, травмы и по-фашистски мучили просто за то, что они имеют свое мнение, которое не угодно власти, – говорит полковник.

Он считает, что силовое подавление протестов было организовано с целью «посеять страх среди инакомыслящих».

– Я узнал, что теперь, оказывается, безупречно служит тот, кто заливает кровью задержанных асфальт внутренних стоянок РОВД и пыточных камер на Окрестина, – продолжает Александр Велесницкий. – Теперь их награждают такой же медалью, какой однажды наградили меня. Мне с ними не по пути. Я не желаю, чтобы мои фамилия и имя фигурировали в одном перечне с именами этих людей.

Полковник снял эту медаль с кителя, но на нем остались три другие награды.

– Эта медаль на мой китель не вернется до тех пор, пока эту медаль не снимут с их кителей. Либо пусть она не вернется туда никогда, - отказывается от награды офицер.

Полковник в отставке обратился к силовикам.

– Я понимаю, что многие сотрудники силовых структур знают, что за ними тянутся грешки, за которые в новой Беларуси придется отвечать. Ну что ж. Наверное, так и будет. Но я не думаю, если вы будете признаны виновными (...), вас постигнет какое-то очень жестокое наказание. Если сейчас вы сможете своими поступками показать, что вы раскаиваетесь и вносите лепту в победу справедливости, я уверен, вы будете прощены белорусским народом, – считает Александр Велесницкий из Столина.

На руках военнослужащих Республики Беларусь крови нет, говорит офицер.

– И преступлений против белорусского народа вы не совершали. Во всяком случае, мне такие факты не известны. Включите разум. Сделайте так, чтобы этого не случилось. Всегда и во всех обстоятельствах оставайтесь людьми. Разумными и здравомыслящими, готовыми ценой своей жизни защитить свой народ, в верности которому вы однажды поклялись. Белорусский народ верит в вас и смотрит на вас с надеждой. Жыве Беларусь! - так заканчивает свое послание пограничник в отставке Александр Велесницкий.