Почему «пролукашенковские» митинги проходят с радикальными лозунгами за его отставку 5 22.08.2020, 12:58

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Саботаж или ум такой?

Кампания «в поддержку» Лукашенко, несмотря на все усилия идеологов, идет вразнос, пишет belaruspartisan.by.

Лет 20 назад Шкловская районная газета «Ударный фронт» опубликовала стихотворение, подписанное неким ветераном труда. И только после выхода тиража идеологи сообразили, что весь набор слов не имеет значения, потому что это акростих. И в нем четко читается - cами видите что.

Любовь ни с чем не перепутать,

У ней особенная стать.

Когда стоим мы на распутьи,

«Авось» нельзя в дорогу брать.

Шагаем твердо и спокойно

Единой. правильной тропой

Нас не застанут бури, войны,

Когда есть президент такой!

О. Беларусь, моя страна!

Услышь ты сердца ясный зов,

Будь мудрой, как всегда была.

И не забудь отцов!

И если правда в мире есть.

Цветущий сад мы сохраним.

А без него зачем нам жить?

В 2020 году история повторилась с плакатами «в поддержку» Лукашенко. Хотели, как лучше, но получилось то, что получилось. Или это чистейшей воды саботаж, остается только догадываться.

Но и с майками да футболками «в поддержку» Лукашенко вышел казус, из-за чего все митингующие под красно-зелеными флагами уже получили обидное прозвище.

«Адміністрацыя замовіла з Расіі палітолагаў і піяршчыкаў, каб ратаваць Лукашэнку.

Прыдумалі стыкеры, слоганы, флэшмобы, акцыі і мерч. Усё гэта апошнія дні ў маргінальным выкананні лезе з усіх шчылін.

Але такое адчуванне што гэтыя піяршчыкі проста здзекуюцца з замоўцы.

Ну беларускі народ просіць: хопіць ябацька Беларусь!», - пишет в Фейсбуке Павел Белоус.