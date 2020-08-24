В США разрешили использовать новый метод лечения COVID-19 24.08.2020, 7:54

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Выданное разрешение является экстренным и носит экспериментальный характер.

Власти США официально разрешили применять плазму крови пациентов, переболевших коронавирусом, для лечения заболевших, пишет «Новое время».

Такое решение приняло американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), 23 августа о нем официально объявил президент США Дональд Трамп.

FDA заявило, что более 70 тыс. пациентов с COVID-19 уже опробовали такой метод лечения, а его известные и потенциальные преимущества «перевешивают известные и потенциальные риски».

Ведомство подчеркивает, что выданное разрешение является экстренным и носит экспериментальный характер.

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