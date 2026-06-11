Россиянам сообщили о взрывном росте цен на бензин 7 11.06.2026, 12:31

5,040

Росстат сообщил о «самом тяжелом кризисе с 2023 года».

Вслед за оптовым рынком, где цены на бензин подскочили на 30-40% с начала года, бензин начал в России стремительно дорожать в рознице.

Средняя стоимость топлива на российских АЗС за неделю с 2 по 8 июня увеличилась на 0,9%, следует из данных Росстата. Рост стал рекордным с первой недели января, когда бензин подорожал на 1,2% из-за повышения НДС, и в 4,5 раза опередил общую инфляцию, которую Росстат оценил в 0,2%.

С начала года бензин на АЗС подорожал на 5,6%, а дизтопливо на 4,8%: в результате топливная инфляция превысила общую (3,5%) в 1,4-1,6 раза.

На российском топливном рынке разгорается «самый тяжелый кризис с 2023 года», когда оптовые цены на бензин взлетели на десятки процентов из-за снижений субсидий нефтяным компаниям, отмечает экономист Кирилл Родионов.

«Триггером текущего скачка цен стало сжатие предложения», — указывает он: с начала года беспилотники атаковали более 30 российских НПЗ и вызывали остановку 8 из 10 крупнейших заводов. В результате в апреле, по данным Росстата, производство нефтепродуктов сократилось на 9,2% год к году. А в мае, по оценкам OilX, загрузка нефтезаводов упала до минимума с 2009 года — на 20% относительно довоенных уровней.

По данным Росстата, бензин дорожает в рознице фронтально: за неделю рост цен отмечен в 79 регионах РФ. Максимальный скачок — на 7,5% за 7 дней — зафиксирован в Севастополе, где из-за дефицита и топливо продают по талонам. В Москве и Санкт-Петербурге, по данным госстатистики, стоимость нефтепродукта повысилась на 0,6% ‌и 0,2% соответственно.

«На фоне внеплановых ремонтов на НПЗ рынком «правит» неопределенность вокруг будущих поставок топлива, что вызывает ажиотажный спрос и сопутствующий рост цен», — отмечает Родионов.

В прошлом году годовой рост цен на бензин в России достигал почти 13% и бил рекорды за 14 лет, а по итогам года оказался вдвое выше инфляции — 10,8% против 5,9%. Годом ранее бензин подорожал на 11,1% при инфляции в 9,5%. Накопленным итогом с начала войны бензин на заправках стал дороже на 40%, следует из статистики Росстата.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com