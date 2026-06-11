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Мерц готовит европейский формат диалога по Украине

  • 11.06.2026, 20:31
Мерц готовит европейский формат диалога по Украине
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Берлин займет более жесткую позицию по отношению к Путину, чем Белый Дом.

Европейские лидеры намерены активнее участвовать в поиске путей завершения войны России против Украины и готовы взять на себя ведущую роль в будущих переговорах с Путиным. Об этом заявил официальный представитель канцлера Германии Фридриха Мерца Стефан Корнелиус, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, в Европе формируется новый политический импульс. Если ранее основные дипломатические усилия координировались Вашингтоном, то теперь европейские государства намерены самостоятельно развивать переговорный процесс, сохраняя тесное взаимодействие с США.

Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров Германии, Франции, Великобритании и президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне. По итогам переговоров стороны выступили за прямой диалог между Киевом и Москвой при активном участии как европейских стран, так и Соединенных Штатов.

В совместном заявлении были обозначены ключевые условия возможного урегулирования. Среди них — немедленное и полное прекращение огня, использование нынешней линии фронта как отправной точки для переговоров, предоставление Украине надежных международных гарантий безопасности, а также сохранение замороженных российских активов до выплаты компенсаций за ущерб, причиненный войной.

В Берлине признают, что посадить Кремль за стол переговоров будет непросто. По оценке немецкой стороны, на это могут уйти недели или даже месяцы. При этом в Германии считают, что только сильная Украина и усиление давления на Россию способны изменить позицию Владимира Путина.

Аналитики отмечают, что Европа стремится занять более заметное место в дипломатическом процессе не только из-за своей масштабной поддержки Киева, но и на фоне переключения внимания Вашингтона на другие международные кризисы. В случае начала переговоров европейские страны, вероятно, будут занимать более жесткую позицию по отношению к Москве, чем нынешняя американская администрация.

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