В Беларуси продают монету за $453 тысячи 2 11.06.2026, 11:25

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Фото: belnumizmatika.by

Монету называют одной из самых редких, выпущенных Нацбанком.

В Беларуси на продажу выставили редкую коллекционную монету «Беларускі балет». Объявление появилось на сайте belnumizmatika.by, а стоимость экземпляра составила 1 272 669,30 рубля ($453 тысячи). При этом продавец отмечает, что готов обсуждать цену с действительно заинтересованными покупателями.

Монету называют одной из самых редких среди всех, когда-либо выпущенных Национальным банком Беларуси. По словам автора объявления, увидеть ее вживую удавалось лишь немногим коллекционерам.

Монета была выпущена в 2014 году номиналом 1000 рублей. Однако основную ценность представляет не номинал, а материал изготовления: экземпляр отчеканен из золота 999-й пробы и весит 155,5 грамма. Среди белорусских памятных монет изделия из практически чистого золота такого веса встречаются крайне редко.

Дополнительную уникальность монете придает история ее выпуска. Тираж составил всего 49 экземпляров, а чеканка осуществлялась в Германии. При этом весь выпуск реализовывался исключительно за пределами Беларуси.

Примечательно, что аналогичную монету уже пытались продать год назад, однако тогда ее стоимость была почти втрое ниже — около 400 тысяч рублей.

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